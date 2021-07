Roma, ok con la Ternana (2-0): Dzeko torna capitano. Pinto al lavoro sul terzino

Perez e Kumbulla decidono l'amichevole a porte chiuse. Per la fascia sondati Reinildo e Maouassa. Pau Lopez saluta: "È stato un onore difendere questo club speciale"

La Roma vince la seconda amichevole del suo ritiro contro la Ternana (2-0), ma la notizia del giorno è un'altra: Edin Dzeko torna capitano 184 giorni dopo l'ultima volta. Entrato nel secondo tempo (con Zaniolo in campo), il bomber bosniaco è stato indicato da Mourinho per indossare la fascia che Fonseca gli aveva tolto. Un segnale forte, che come per Zaniolo non è una casualità, ma una scelta precisa del tecnico. La partita la decidono invece le reti di Perez nel primo tempo e Kumbulla nella ripresa. Un match più complicato rispetto a quello con il Montecatini, ma buono per superare il rodaggio. Assenti Calafiori, Feratovic, Veretout e Pellegrini.

L'obiettivo nel mercato in entrata è trovare adesso un terzino che possa sostituire Spinazzola, out fino a febbraio. Oltre ai noti Bensebaini e Vina, Tiago Pinto ha sondato anche le piste Reinildo e Maouassa. Luis Diaz può diventare invece un obiettivo per rinforzare l'attacco. Il colombiano del Porto piace a Mourinho, che proverà a convincerlo ad accettare i giallorossi. Pau Lopez si è congedato dalla Roma con un post strappalacrime: "Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Ho trascorso due stagioni intense in questo magnifico club, dove ho potuto difendere la porta della Roma: la verità è che è stato un onore e un piacere. Vorrei ringraziare per l'amore e il sostegno ricevuti dai miei compagni di squadra, dal club e dai tifosi. Ora capisco perché questo club è così speciale".