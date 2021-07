Mourinho in pressing su Diaz: in Portogallo un incontro per portarlo alla Roma

Lo Special One vuole convincere il colombiano a seguirlo in giallorosso. Il 28 luglio possibile faccia a faccia

A José Mourinho non serviva vederlo all'opera in Coppa America per conoscere il suo valore, ma le prestazioni di Luis Diaz con la Colombia l'hanno di certo convinto a spingere per averlo con sé alla Roma. Come riporta A Bola, lo Special One avrebbe già programmato un incontro con il giocatore del Porto. L'obiettivo è convincere l'esterno sinistro a seguirlo in giallorosso. I buoni rapporti con il club lusitano, dove Mourinho è ancora un idolo, potranno poi aiutare la trattativa tra i club. Il 25 luglio il giocatore tornerà a Oporto dopo aver concluso le vacanze. Il 28, quando i Dragoes e la Roma si affronteranno in amichevole nell'Algarve, Mourinho proverà a parlare con Diaz per capire le sue intenzioni.