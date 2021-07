Terzino sinistro, la Roma guarda in Francia: seguiti Maouassa e Reinildo

Continua la ricerca del sostituto di Spinazzola. Non solo Vina e Bensebaini, Tiago Pinto sonda la Ligue 1

Per trovare un sostituto di Spinazzola la Roma sonda il mercato francese. Tiago Pinto è al lavoro su più piste per garantire quanto prima a Mourinho un titolare per la fascia. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, i nuovi nomi sono Faitout Maouassa del Rennes e Reinildo del Lille, fresco campione di Francia. Per il momento il gm giallorosso non si è spinto oltre i semplici sondaggi. Il sogno resta Bensebaini, mentre la pista più concreta porta a Vina del Palmeiras. La soluzione tampone potrebbe essere Florenzi, che si unirà ai compagni nella seconda parte del ritiro che si svolgerà in Portogallo.