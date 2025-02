Roma, niente derby in Europa: l’urna di Nyon dice Bilbao. Dovbyk out anche con il Monza

La Roma non si ferma. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Porto, che ha sancito il passaggio agli ottavi di Europa League, i giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria per l’allenamento di ripresa. Testa subito al prossimo impegno: lunedì sera, alle 20:45, all’Olimpico, arriverà il Monza. Non c’era Artem Dovbyk, assente anche ieri sera nella sfida europea. L’attaccante ucraino si è fermato nella rifinitura pre-partita a causa di un problema all’adduttore e non sarà a disposizione neanche per il match contro i brianzoli. L’obiettivo è recuperarlo per i prossimi impegni, soprattutto in vista della doppia sfida europea che attende gli uomini di Ranieri.