Europa League, la Roma pesca l’Athletic Club agli ottavi: evitato il derby

La Roma continua il viaggio in Europa League dopo il successo di ieri sera contro il Porto nei play-off. Oggi ha conosciuto l'avversaria degli ottavi di finale: l'Athletic Club. Evitato, dunque, il pericolo derby, con la Lazio che affronterà il Viktoria Plzen dal lato opposto del tabellone. La Roma giocherà l'andata in casa il 6 marzo, mentre il ritorno è in programma il 13 marzo al San Mamés di Bilbao. In caso di passaggio del turno, la squadra di Ranieri potrebbe affrontare il Fenerbahce di Mourinho (che prima dovrà battere i Rangers), disputando il ritorno in casa. In caso di ulteriore passaggio del turno, invece, la Roma giocherà la semifinale d'andata all'Olimpico.