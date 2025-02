Trigoria, ripresa degli allenamenti dopo la vittoria con il Porto: assente Dovbyk

Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera all'Olimpico, classica seduta invece per chi è subentrato o non è sceso in campo: nel mirino il match di lunedì sera contro il Monza

La Roma, dopo la vittoria per 3-2 contro il Porto di ieri sera che ha sancito il passaggio agli ottavi di Europa League, si è ritrovata questa mattina a Trigoria per svolgere l'allenamento di ripresa. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera all'Olimpico, classica seduta invece per chi è subentrato o non è sceso in campo. La squadra, poi, ha vissuto insieme i momenti del sorteggio di Nyon: l'urna ha decretato che sarà l'Athletic Club l'avversario dei giallorossi agli ottavi, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi temeva il derby contro la Lazio. La squadra di Ranieri, dunque, ha cominciato la propria preparazione in vista della sfida contro il Monza, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 all'Olimpico. L'allenamento odierno si è concluso con la consueta partitella a campo ridotto, vinta dalla squadra formata da De Marzi, Rensch, Nelsson, Sangaré, Gourna-Douath, Pisilli e Baldanzi. Assente Dovbyk, già out ieri per il ritorno dei play-off di Europa League e in forte dubbio per la ventiseiesima giornata di Serie A di lunedì sera. Presente ovviamente Hummels.