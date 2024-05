Roma, missione smaltire la delusione europea: ora c’è l’Atalanta. Dybala in gruppo

Dopo l'eliminazione in Europa League, la squadra di De Rossi deve subito concentrarsi sull'intenso finale di stagione che potrebbe valere un ritorno in Champions. La Joya, dopo la panchina di ieri, punta la sfida di Bergamo

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.