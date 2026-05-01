Nainggolan: “La mia Roma fortissima, ma non era pronta per la Juve della BBC”

Radja Nainggolan non ha mai nascosto il suo amore per la Roma, la nostalgia e l'orgoglio - con qualche rammarico - per quanto vissuto in giallorosso. E non ha certo intenzione di cominciare a farlo ora. Intervistato nel corso di Sky Calcio Unplugged, il Ninja è tornato ad esempio sulla sua avventura nella capitale e sulle ambizioni di questa squadra: "Quando ero alla Roma noi giocavamo per le posizioni alte. Non abbiamo vinto lo scudetto ma eravamo sempre secondi e provavamo a mettere in difficoltà la Juventus, che era imbattibile. Era una squadra fatta bene con giocatori forti, che ancora oggi sono ad alto livello come Salah o Rudiger, però non eravamo pronti a competere con una squadra con un tridente in difesa come Barzagli-Bonucci-Chiellini. La Roma è difficile da giudicare: ci sono partite in cui fa bene e altre in cui fa male. Io non amo quel tipo di gioco perché non sono per questo tipo di calcio. C'è Dybala che dovrebbe fare la differenza ma gioca meno di quanto ci si aspetta. È difficile giudicare una squadra che sta facendo bene ma per me l'obiettivo di una piazza come Roma, di cui io sono innamorato, non può che essere stare sempre nelle prime 4".