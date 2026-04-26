Vladimir Jugovic, ex Lazio e Juventus tra le altre, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in una lunga intervista che ha avuto come tema principale il momento del club bianconero. Si è anche parlato della panchina della Nazionale, attualmente senza un proprietario certo, e l'ex calciatore ha detto la sua sulla possibilità di vederci Pep Guardiola. Ecco le sue parole.

Come vedrebbe Pep Guardiola ct dell'Italia? "L'Italia è l'Italia, per me è una seconda casa: mi fa effetto pensare a un terzo Mondiale senza azzurri. Guardiola sarei più curioso di vederlo allenare una squadra con un budget normale. La Roma, perché no? Ci ha anche giocato in passato".