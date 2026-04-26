Gasperini, lo sfogo: "Non è più il calcio che conosco. Sono d'accordo con De Rossi"

È finito nel caos più totale il calcio italiano in seguito ad un'inchiesta che mette in dubbio l'intero sistema arbitrale. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è indagato per concorso in frode sportiva, insieme a lui anche Andrea Gervasoni, componente Can A e B. Entrambi, nella serata di ieri, si sono autosospesi. L'accusa è quella di aver scelto arbitri graditi all'Inter in alcune partite, oltre ad essere intervenuto durante Udinese-Parma del 1 marzo 2025, parlando con la sala Var di Lissone e indicando di assegnare un calcio di rigore. L'inchiesta nasce da una segnalazione di Domenico Rocca, ex guardalinee. Oggi erano attese dichiarazioni da parte dell'Inter ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha deciso di non parlare dell'inchiesta, dicendosi anche allibito per accuse di questo tipo. Oggi, nel pre gara di Torino-Inter, nessun dirigente andrà ai microfoni.

In casa nerazzurra non è sfuggito anche un altro preciso passo nella lettera di Domenico Rocca: in quella denuncia l'ex assistente mette nero su bianco il proprio stupore perché in Inter-Roma del 2025 "l'arbitro Gervasoni, supervisore di giornata, non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto a favore dell'Inter, errore grave che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato a favore del Napoli". La procura federale è pronta ad andare a fondo alla questione. Nel frattempo il traghettatore per il ruolo di responsabile degli arbitri potrebbe essere Maurizio Ciampi, ex Responsabile CAN C fino all'estate del 2025.