Roma, l’ex fisioterapista Ferrelli raggiunge El Sharaawy in Cina – FOTO

Stephan El Sharaawy ha lasciato la capitale, ma si è preso un “pezzo” di Roma. L’esterno della Nazionale, nonostante il passaggio nell’ultima sessione di mercato allo Shangai Shenhua, ha deciso di portare con sè Marco Ferrelli, ex fisioterapista giallorosso a cui non è stato rinnovato il contratto dopo 7 anni a Trigoria. Una persona che due stagioni fa era stata molto vicina al faraone, colpito da vari problemi alla schiena. Non a caso, il classe ’92 festeggiò il gol del momentaneo 1-0 contro il Crotone (il 18 maggio del 2018) andando ad abbracciare proprio il fisioterapista. Un legame forte, che ha permesso di continuare il rapporto lavorativo anche nel nuovo continente, come testimonia El Sharaawy su Instagram.