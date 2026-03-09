Roma, le sconfitte sono troppe: il confronto con l’anno scorso fa paura

Una Roma dai due volti

Ormai sono troppi anni che la Roma vive sospesa tra due identità. Una squadra capace, in alcune serate, di esprimere gioco, pressione e personalità da grande. E un’altra che, improvvisamente, si spegne. È la Roma vista a Genoa: passiva, poco cattiva, senza ritmo e troppo incline a concedere gol evitabili. Una versione che riporta alla mente quella vecchia alternanza tra luce e ombra, tra ambizione e fragilità. Non è più una questione di mentalità. Su quel fronte Gasperini ha lavorato e i segnali, per gran parte della stagione, si sono visti. Ma sembra esistere ancora una sorta di interruttore nascosto che, in alcune partite, scatta all’improvviso e trasforma la squadra. Nel giro di una settimana la prospettiva è cambiata: dal possibile +7 sulla Juventus al +1 attuale. Il margine si è assottigliato e la corsa si è improvvisamente riaperta. E ora c'è anche un Como che inizia a far paura. Certo, il miglioramento rispetto alla scorsa stagione è evidente, sia nei principi di gioco che nella struttura della squadra. Eppure il dato delle sconfitte racconta una somiglianza che inquieta: nove come un anno fa, ma con 10 partite in meno. Un campanello d’allarme che diventa ancora più rumoroso se si guarda alla classifica degli avversari: quattro ko sono arrivati contro squadre dal decimo posto in giù. Non aver vinto i big match era già un segnale preoccupante; aggiungerci anche passi falsi contro chi lotta per obiettivi diversi trasforma la spia gialla in qualcosa di molto più serio. L’emergenza continua, tra infortuni e rotazioni forzate, non ha certo aiutato Gasperini a trovare stabilità e continuità. Ma a questo punto della stagione le attenuanti iniziano a pesare meno. Perché il finale è ormai davanti e la Roma non può più permettersi di oscillare tra due versioni di sé stessa: se vuole restare aggrappata ai suoi obiettivi, deve scegliere definitivamente quale squadra essere.