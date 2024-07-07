La Roma rompe l'accordo con Villa Stuart. Llorente saluta i giallorossi, occhi su Gallo
VIDEO - De Rossi: "L'errore ha "ammazzato" Karsdorp, reazione del tifo comprensibile"
Dopo settimane di trattative per Le Fée, Roma e Rennes hanno chiuso la trattativa. I giallorossi si sono spinti oltre la soglia dei 20 milioni chiudendo a 23 pur di portare a casa il centrocampista classe 2000. Nelle prossime ore Le Fée raggiungerà Roma per unirsi ai suoi nuovi compagni. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i giallorossi stanno trattando in questo momento con il Lecce per Antonino Gallo. Il terzino classe 2000 piace molto a De Rossi. Diego Llorente dice addio alla Roma dopo un anno e mezzo. La decisione è stata presa dalla società e dal nuovo ds Ghisolfi che vuole puntare su giocatori più giovani e futuribili. Lo spagnolo, tramite un commovente post sui propri canali social, ha voluto salutare e ringraziare club e tifosi. Mats Hummels è uno dei difensori più chiacchierati di questa prima finestra di mercato. La Roma ha messo gli occhi su di lui da tempo ma ultimamente le priorità del suo Ghisolfi-De Rossi, si sono spostate in reparti più avanzati del campo. Sul centrale svincolato si è mosso il Bologna.
Roma, parte il ritiro a TrigoriaLa Roma è pronta per iniziare la nuova stagione. Questo pomeriggio a Trigoria i giallorossi si sono radunati con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Queste la lista dei convocati: Abraham, Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Cama, Cherubini, Costa, Darboe, Dybala, Feola, Golic, Graziani, Levak, Mastrantonio, Marchetti, Nardin, Pagano, Pisilli, Plaia, Reale, Sangare, Smalling, Solbakken, Sugamele, Svilar. Non c'è Karsdorp: L'olandese è fuori dal progetto e aspetta un'offerta per poter lasciare il club il prima possibile. La Roma ha deciso di far terminare l'accordo con Villa Stuart. Il famoso centro medico a nord della Capitale da anni era il punto di riferimento del club per le visite dei calciatori e dei nuovi acquisti.
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