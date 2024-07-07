La Roma rompe l'accordo con Villa Stuart. Llorente saluta i giallorossi, occhi su Gallo

Redazione
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Dopo settimane di trattative per Le Fée, Roma e Rennes hanno chiuso la trattativa. I giallorossi si sono spinti oltre la soglia dei 20 milioni chiudendo a 23 pur di portare a casa il centrocampista classe 2000. Nelle prossime ore Le Fée raggiungerà Roma per unirsi ai suoi nuovi compagni. Come riportato da tuttomercatoweb.comi giallorossi stanno trattando in questo momento con il Lecce per Antonino Gallo. Il terzino classe 2000 piace molto a De Rossi. Diego Llorente dice addio alla Roma dopo un anno e mezzo. La decisione è stata presa dalla società e dal nuovo ds Ghisolfi che vuole puntare su giocatori più giovani e futuribili. Lo spagnolo, tramite un commovente post sui propri canali social, ha voluto salutare e ringraziare club e tifosi. Mats Hummels è uno dei difensori più chiacchierati di questa prima finestra di mercato. La Roma ha messo gli occhi su di lui da tempo ma ultimamente le priorità del suo Ghisolfi-De Rossi, si sono spostate in reparti più avanzati del campo. Sul centrale svincolato si è mosso il Bologna.

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Roma, parte il ritiro a Trigoria

La Roma è pronta per iniziare la nuova stagione. Questo pomeriggio a Trigoria i giallorossi si sono radunati con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Queste la lista dei convocati: Abraham, Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Cama, Cherubini, Costa, Darboe, Dybala, Feola, Golic, Graziani, Levak, Mastrantonio, Marchetti, Nardin, Pagano, Pisilli, Plaia, Reale, Sangare, Smalling, Solbakken, Sugamele, Svilar. Non c'è Karsdorp: L'olandese è fuori dal progetto e aspetta un'offerta per poter lasciare il club il prima possibile. La Roma ha deciso di far terminare l'accordo con Villa Stuart. Il famoso centro medico a nord della Capitale da anni era il punto di riferimento del club per le visite dei calciatori e dei nuovi acquisti.

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