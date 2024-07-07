Diego Llorente dice addio alla Roma dopo un anno e mezzo. La decisione è stata presa dalla società e dal nuovo ds Ghisolfi che vuole puntare su giocatori più giovani e futuribili. Lo spagnolo, tramite un commovente post sui propri canali social, ha voluto salutare e ringraziare club e tifosi: "Posso solo dire GRAZIE ROMA! Un anno e mezzo indimenticabile in cui ho potuto essere felice e capire cosa significa il sentimento romanista! Indossare la maglia della Roma è stata una grande responsabilità ma allo stesso tempo una sensazione unica!". Questo l'incipit del messaggio che poi prosegue: "Concludo questo periodo soddisfatto per aver difeso e lottato per questo scudo, lasciando tutto in campo con orgoglio e onore. Ricorderò sempre le grandi serate allo Stadio Olimpico, l’atmosfera dei derby e più di 70mila persone che cantavano l’inno della Roma". Poi i ringraziamenti: "Grazie a tutti i tifosi per il vostro sostegno incondizionato e grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di vivere questo sogno che non dimenticherò mai! D’ora in poi ci sarà un romanista in più a tifare per la Roma! FORZA ROMA!!!". Llorente ha disputato 53 partite in giallorosso realizzando anche un gol decisivo nella sfida pareggiata al Franchi contro la Fiorentina la passata stagione. Il suo futuro sarà nuovamente in Spagna, precisamente con la maglia del Real Betis. Per lui pronto un contratto quadriennale. Al Leeds andranno circa 3 milioni di euro.

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