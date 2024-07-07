La Roma ha bisogno di rivoluzionare le fasce. Dopo l'addio di Spinazzola e la rottura con Karsdorp, DDR ha bisogno di giocatori con gamba e in grado di creare superiorità sugli esterni. Le richieste del Torino per Bellanova sono altissime e per questo Ghisolfi sta virando su altri obiettivi. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i giallorossi stanno trattando in questo momento con il Lecce per Antonino Gallo. Il terzino classe 2000 piace molto a De Rossi, che tra l'altro lo conosce bene: Gallo è sposato con la figlia di Giacomazzi, il vice del mister. La valutazione è di 8/9 milioni di euro.