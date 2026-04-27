Roma-Lazio, inizia la seconda fase di vendita: tutte le info

La Roma, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato l'inizio della seconda fase di vendita per il derby Roma-Lazio, dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori di AS Roma Card. Questa fase, iniziata oggi alle 13:00, terminerà dopo 24 ore per dare poi spazio alla vendita libera. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà inviato alcun file PDF di riepilogo. La data e l'orario della stracittadina sono ancora da confermare ma questo non sta fermando i tifosi che sono pronti a far registrare l'ennesimo sold out in una delle partite più attese della stagione.