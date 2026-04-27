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Roma-Lazio, inizia la seconda fase di vendita: tutte le info

Roma-Lazio, inizia la seconda fase di vendita: tutte le info - immagine 1
Domani parte la vendita libera. Si va verso l'ennesimo sold out
Redazione

La Roma, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato l'inizio della seconda fase di vendita per il derby Roma-Lazio, dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori di AS Roma Card. Questa fase, iniziata oggi alle 13:00, terminerà dopo 24 ore per dare poi spazio alla vendita libera. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà inviato alcun file PDF di riepilogo. La data e l'orario della stracittadina sono ancora da confermare ma questo non sta fermando i tifosi che sono pronti a far registrare l'ennesimo sold out in una delle partite più attese della stagione.

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