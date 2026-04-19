Roma, gli scontri diretti continuano a piangere: è il dato peggiore tra le prime 7

Inserendo anche le sfide contro Lazio e Bologna, solamente i rossoblù di Italiano hanno un rendimento peggiore: 5 punti in meno dei giallorossi ma con 3 gare in meno

Redazione 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 11:03)

L'1-1 con l'Atalanta ha frenato le ambizioni Champions della Roma, considerando che in caso di successo la squadra di Gasperini avrebbe scavalcato il Como di due punti e agganciato la Juventus al quarto posto. Dopo il pari dell'Olimpico contro i neroazzurri, invece, i giallorossi restano sesti in classifica raggiungendo i lariani di Fabregas ma restando a -2 dai bianconeri di Spalletti, che in caso di vittoria questa sera in casa contro il Bologna allungherebbero a +5 sulle principali contendenti per la qualificazione alla massima competizione europea per club. Ciò che deve far riflettere in casa capitolina è soprattutto il rendimento con le squadre che lottano per gli stessi obiettivi, vale a dire le prime sette della classe.

Scontri diretti, il rendimento della Roma è il peggiore tra le prime 7 in A: il dato — Negli scontri diretti il rendimento della Roma, migliorato rispetto al girone d'andata in questa seconda parte di campionato, resta comunque di gran lunga disastroso. Come si evince dalla tabella in 12 sfide disputate contro Inter, Napoli, Milan, Juventus, Como e Atalanta i giallorossi hanno conquistato solo 7 punti, frutto di una vittoria (contro il Como all'andata) e quattro pari (Milan, Napoli, Juventus e appunto Atalanta nel girone di ritorno). Ben 7 invece le sconfitte: le due contro l'Inter capolista e i ko all'andata contro le altre squadre (eccezion fatta per il Como che ha battuto i giallorossi poche settimane fa, nel girone di ritorno). Una media di 0.58 punti a partita contro le big: l'Atalanta, settima a -4 dalla Roma, in questa classifica vanta invece 12 punti raccolti con una gara ancora da disputare. Solo 12 i gol fatti, uno per partita (e spiccano in tal senso il 2-2 di Napoli e il fatale 3-3 all'Olimpico con la Juve), ben 20 quelli subiti (di cui 5 a Pasqua per mano dell'Inter). Gasperini crede ancora (giustamente) alla Champions, anche se difficile, e ha parlato così ieri del "tema" scontri diretti: "A volte ci sono state partite come con la Juve o a Napoli in cui eravamo in vantaggio, col Milan abbiamo fatto ottime gare mentre a Como abbiamo perso ritrovandoci in 10. Al ritorno abbiamo perso solo con l'Inter, mentre negli altri scontri diretti abbiamo sempre fatto bene e siamo andati sempre più vicino noi alla vittoria. A volte anche per gli episodi".

Inserendo Lazio e Bologna, il risultato cambia poco: solo i rossoblù fanno peggio — Inserendo in questa speciale classifica anche gli incroci contro Lazio e Bologna (attualmente rispettivamente nona e ottava in classifica e attese avversarie della Roma nelle prossime settimane, con il derby alla penultima giornata e la trasferta in Emilia-Romagna in programma sabato prossimo), il rendimento cambia ma di poco. La squadra di Gasperini in 14 sfide ha raccolto 13 punti (considerando quindi le due vittorie contro biancocelesti e rossoblù nel girone d'andata), peggio ha fatto solo il Bologna di Italiano che in 11 gare disputate tra le prime 9 della classe ha raccolto 8 punti. I rossoblù però, a partire da stasera in casa della Juventus, da qui a fine campionato dovranno affrontare per la seconda volta in stagione proprio la Roma, il Napoli, l'Atalanta e l'Inter. Un miglior score considerando solo queste sfide ha avuto invece la Lazio, 15 punti in 14 gare dopo il 2-0 rifilato ieri al Napoli.

Dal 2018-19, prima stagione fuori dalle prime 4, oltre 50 sconfitte nei big-match — Il dato non migliora affatto prendendo in considerazione il periodo che va dalla stagione 2018-19, la prima terminata fuori dalle prime 4 posizioni, ad oggi. Considerando in classifica anche il Como (che di scontri diretti ne ha giocati solo 31 a fronte dei 114 delle altre squadre e può essere considerata una vera "big" solo da questa stagione), la Roma ha conquistato solo 25 vittorie contro le grandi del campionato facendo registrare invece 35 pareggi e ben 54 sconfitte. La media punti è la peggiore tra tutte: solo 0.96 a partita, poco meno del Bologna (0.98) e meno anche dei lariani (1 punto a partita, considerando i 31 incontri disputati dal ritorno in Serie A). Di gran lunga meglio hanno fatto Lazio, Atalanta, Napoli, Milan, Juventus e Inter.

Marcello Spaziani