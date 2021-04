Mancini, la squalifica è un duro colpo: a fine partita scoppia in lacrime

La Roma compie un altro passo verso Danzica. L’1-1 con l’Ajax vale ai giallorossi il pass per le semifinali di Europa League. Una partita lottata e sofferta, soprattutto per la difesa giallorossa. A testimoniarlo Gianluca Mancini, ammonito per proteste e di conseguenza squalificato per il match d’andata contro il Manchester in programma il 29 aprile. Una tegola per la Roma e per lo stesso Mancini, che a fine match si è accasciato sul prato dell’Olimpico e si è lasciato andare a un pianto che ha raccontato tutta la sua delusione. Quella con la Roma sarà la sua prima semifinale europea in carriera. L’obiettivo è esserci al ritorno, con la speranza di poter essere decisivo come stasera.