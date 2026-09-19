Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di DAZN France del suo addio all'Olympique Marsiglia dopo ben 6 anni e della sua volontà di giocare in Italia con la maglia della Roma. Queste le sue parole:

Cosa ha significato lasciare l'OM? "Un momento difficile lasciare il Marsiglia. Ma prendo tutto quello che è venuto: le cose belle e quelle cattive". "Non ricordo il fatto di essere stato fischiato nell'ultima partita a volte le persone mi amavano, altre volte no. Ho preso l'amore che mi hanno dato come energia. Sentivo che era arrivato il momento di andare via. Sei anni in un club sono tanti. Ma sei anni all'Olympique de Marseille sono qualcosa che pochi giocatori fanno. Era il momento di scoprire un altro campionato. Volevo dimostrare il mio valore, provare a fare qualcosa di diverso. Ero molto felice di andarmene"

Sulla sua scelta di venire alla Roma. "Ho rifiutato di andarmene durante molte finestre di trasferimento per restare all'Olympique Marsiglia. Mi sentivo molto bene. Da bambino avevo qualcosa con la Roma, con questa maglietta. È una maglia che mi piace molto, volevo giocare in Italia e per la Roma. Un club storico, ambizioso e con molta storia. La Champions League quest'anno. È sempre un piacere partecipare a questa competizione".