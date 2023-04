ROMA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE: Feyenoord demolito 4-1. Olimpico in festa

I giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen: andata l'11 maggio, ritorno il 18. Lunedì il match contro l'Atalanta, da valutare le condizioni di Wijnaldum e Smalling

Daniele Aloisi Collaboratore

Roma show all'Olimpico. I giallorosso soffrono, ma alla fine demoliscono il Feyenoord 4-1 ai tempi supplementari e passano in semifinale dove sfideranno il Bayern Leverkusen. Decisive le reti di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini. Mourinho lascia fuori Dybala e Abraham. Nel primo tempo i giallorossi spingono ma non trovano il gol e al 20' arriva anche una beffa per José. Wijnaldum va ko per un problema alla coscia sinistra ed è costretto a chiedere il cambio. Nella seconda frazione Pellegrini colpisce il palo da due passi, ma ci pensa Spinazzola a portare avanti la Roma al 55'. A 10 minuti dal termine Paixao gela l'Olimpico, poco dopo l'infortunio di Smalling. L'esterno di testa segna la rete dell'1-1. Quando sembra tutto finito una magia di Dybala porta la Roma di nuovo in vantaggio e si vai supplementari. Al 100' El Shaarawy firma il tris su assist di Abraham. Al 108' Pellegrini cala il poker. La Roma vola in semifinale di Europa League.

La Roma spinge ma non basta: 0-0 a fine primo tempo — Mourinho lascia fuori Dybala e schiera Belotti dal 1'. Dopo appena 3 minuti Pellegrini va ad un passo dal vantaggio, bravissimo Bijlow a deviare in angolo. Seconda occasione per i giallorossi al 7': Cristante gira col sinistro verso la porta e sfiora il palo. Al 13' si affaccia il Feyenoord. Szymanksi calcia da ottima posizione, ma c'è il miracolo di Rui Patricio. I giallorossi al 20' per un problema alla coscia sinistra Wijnaldum, al suo posto entra El Shaarawy. Il Faraone ha subito la chance del vantaggio, arriva davanti al portiere del Feyenoord, ma spara alto. Dopo 5' di recupero termina la prima frazione di gioco: 0-0 all'intervallo.

Paixao illude il Feyenoord, ma ci pensa Dybala: la sfida continua ai supplementari — Il secondo tempo inizia con una clamorosa chance per la Roma. Pellegrini colpisce il palo interno da ottima posizione. Il pallone poi sbatte su Bijlow e va in calcio d'angolo. Al 55' i giallorosso vanno meritatamente in vantaggio. Confusione in area di rigore, dopo un paio di rimpalli la palla arriva sul sinistro di Spinazzola che segna il gol dell'1-0. Al 70' è Mancini a sfiorare la rete. Sponda di Smalling per il numero 23 che da buona posizione non centra lo specchio della porta.

Triplo cambio al 71': entrano Dybala, Ibanez e Abraham ed escono Zalewski, Llorente e Belotti. Ai giallorossi viene annullato un gol a Cristante al 78' per un fallo di Abraham e arriva la doccia fredda 2 minuti più tardi. Paixao lasciato solo in area di testa trafigge Rui Patricio e fa 1-1. A un minuto dal 90' ci pensa Dybala. Paulo si libera benissimo in area di rigore e di sinistro batte l'estremo difensore del Feyenoord. Finisce 2-1 dopo i tempi regolamentari, si va ai supplementari.

La Roma vince 4-1: vola in semifinale — La prima occasione dei supplementari è del Feyenoord. Gimenez da ottima posizione all'interno dell'area calcia altissimo sopra la traversa. Al 95' squillo di Dybala. La Joya si sistema il pallone sul sinistro e calcia quasi da fermo: Bijlow respinge in angolo. Sul corner palo pieno colpito da Ibanez. All 100' arriva il 3-1 per la Roma. Splendida azione dei giallorossi con Pellegrini che fornisce un pallone d'oro per Abraham in area. L'inglese alza la testa e trova El Shaarawy tutto solo che firma il tris. Tammy ha sul suo destro il colpo del ko, ma sbaglia davanti a Bijlow al 105'. Nel secondo tempo supplementare esce Il Faraone ed entra Kumbulla. Pellegrini chiude i conti al 108' siglando la rete del 4-1. I giallorossi volano in semifinale.

Roma-Feyenoord 4-1, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling (78' Celik), Llorente (71' Ibanez); Zalewski (71' Dybala), Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum (20' El Shaarawy, 106' Kumbulla ); Belotti (71' Abraham). A disposizione: Boer, Svilar, Ibanez, Kumbulla, Bove, Camara, Dybala, Tahirovic, El Shaarawy, Abraham, Volpato. Allenatore: Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner (106' Dilrosun), Hancko, Hartman (106' Lopez); Wieffer (106' ), Szymanksi (90' Pedersen), Kokcu; Jahanbakhsh (74' Danilo), Gimenez, Idrissi (64' Paixao). A disposizione: Ballaude, Dilrosun, Kasanwirjo, Marciano, Milambo, Pedersen, Rasmussen, Taabouni, Wellenreuther. Allenatore: Slot.

Arbitro: Taylor. Assistenti: Beswick-Nunn. IV uomo: Jones. Var: Attwell. Avar: Kavanagh.

Marcatori: Spinazzola 55' (R), Paixao 80' (F), Dybala 90' (R), El Shaarawy 100' (R), Pellegrini 108' (R)

Ammoniti: Hartman (F), Wieffer (F), Gimenez (F), Llorente (R), Dybala (R), Abraham (R)

Spettatori: 66.742