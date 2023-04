Roma-Feyenoord, infortunio per Wijnaldum: problema alla coscia sinistra

Gini effettuerà gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare le sue condizioni. Al momento è in dubbio per la gara di lunedì contro l'Atalanta.

La Roma perde i pezzi dopo appena 20 minuti dall'inizio del match. Wijnaldum è costretto a chiedere il cambio per un problema alla coscia sinistra. Il centrocampista si è accasciato a terra e ha fatto cenno di non riuscire a continuare. Al suo posto è entrato El Shaarawy e non Dybala. Paulo non è ancora al top della forma e Mourinho preferisce giocarsi l'arma più avanti. Gini effettuerà gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare le sue condizioni. Al momento è in dubbio per la gara di lunedì contro l'Atalanta.