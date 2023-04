Roma-Feyenoord, infortunio per Smalling: problema alla coscia sinistra

Altra tegola per Mourinho che dopo aver perso Wijnaldum al 20' del primo tempo è costretto a far uscire prima anche Smalling. Il centrale inglese si è fatto male dopo un contrasto con Danilo. Il numero 6 ha anticipato il giocatore del Feyenoord ma alzato bandiera bianca per un problema muscolare alla coscia sinistra. Ha provato a restare in campo per alcuni minuti ma il dolore era troppo. Anche per lui gli esami strumentali valuteranno l'entità dell'infortunio, al suo posto è entrato Celik al 78'. Smalling è in forte dubbio per il match di lunedì sera contro l'Atalanta.