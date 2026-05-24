Paolo Di Canio non ci sta. L'ex giocatore della Lazio, nell'ultima puntata di Sky Calcio Club, ha parlato della qualificazione in Champions League della Roma di Gasperini: "La Roma è andata in Champions anche per altri motivi, le altre hanno fatto harakiri, come quando l'Inter ha perso due scudetti". Queste le prime parole di Di Canio che ha poi proseguito: "Gasperini ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Sì le 5 partite e le 5 vittorie, ma nelle ultime 3 non c'è una partita sul piano del gioco dove la Roma meritava di vincere". Poi la chiosa finale: "Noi vediamo solo il risultato. Se analizziamo le partite non ce n'è stata una".