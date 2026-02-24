Roma, il Malen di Napoli per battere la Juve. E l’olandese ha già sfidato Spalletti

C’è un dato che fa davvero pensare: la Roma fatica a segnare contro le big. Non è solo una questione di risultati, ma di occasioni sprecate: troppe volte la squadra crea, ma non riesce a finalizzare nei momenti decisivi. Il primo gol giallorosso in una sfida di questo tipo arriva a gennaio del nuovo anno, quando Pellegrini, su rigore contro il Milan, rompe questo piccolo tabù. Ma la vera svolta arriva con Malen. L’olandese era presente in quella partita, ma solo nelle settimane successive, a Napoli, Gasperini ha potuto vedere con i propri occhi cosa significasse avere un attaccante che sapesse segnare anche nelle occasioni più importanti. Il gol al primo tiro e il rigore battuto con freddezza dimostrano che la Roma può finalmente contare su un riferimento offensivo affidabile nelle sfide contro le grandi: ora c’è Malen. E i numeri parlano chiaro: in sole due partite contro le big, l'olandese ha già segnato più di tutti i suoi compagni da inizio stagione nei big match. Per questo, contro la Juventus, tutto il peso offensivo della squadra passerà dalle sue spalle. Contro la Cremonese è rimasto a 'riposo', ma il gol che non ha segnato allora è pronto per Spalletti. E proprio su Spalletti, Malen ha già esperienza. A soli 20 anni, con il PSV, aveva affrontato l’Inter dell’allenatore nei gironi di Champions League: non andò benissimo, tra sconfitta a Eindhoven e pareggio a San Siro, senza gol segnati. Oggi, però, le cose sono cambiate: quel gol che sfuggì allora è pronto a trasformarsi in protagonista nella super sfida di domenica.