Roma-Juve in lotta per la Champions, ma Prandelli è sicuro: “Ci andrà il Como”

La Roma di Gasperini sta provando con le unghie e con i denti a tornare in quella Champions League che manca ormai dal 2019. Con la vittoria contro la Cremonese, i giallorossi hanno staccato la Juventus e raggiunto il Napoli a quota 50 punti: ora si prepara una super sfida proprio contro i bianconeri, che potrebbe risultare decisiva per la corsa europea. La lotta per la Champions si fa sempre più trafficata, con Como e Atalanta che stanno risalendo posizioni. E proprio sui lariani, a sorpresa, punta Cesare Prandelli, snobbando Roma e Juve. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico giallorosso ha commentato la corsa Champions: "Lotta intrigante e trafficata con Atalanta e Como. Roma o Juve? Sono convinto che andrà il Como in Champions: a Como c’è un’alchimia super."