Roma, oggi un’altra amichevole a Trigoria: l’avversario sarà il Montespaccato

Una settimana fa era toccato all'Atletico Lodigiani
Redazione

Altra amichevole per non perdere il ritmo gara in vista dell'attesissimo scontro diretto con la Juventus di domenica prossima. Come accaduto il 18 febbraio con l'Atletico Lodigiani (test terminato 4-0 per i giallorossi con il gol di Koné, la doppietta di El Aynaoui e la rete di Della Rocca), anche quest'oggi la Roma di Gasperini disputerà un'amichevole a Trigoria e l'avversario sarà il Montespaccato Calcio che milita in serie D. Un test che servirà per testare anche le condizioni di alcuni calciatori anche se non prenderanno parte Soulè e Dybala. Lo rivela Radio Manà Sport.

