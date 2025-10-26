Negli ultimi due anni la Roma ha visto lasciare Trigoria parecchi gioielli del suo settore giovanile, lo stesso che ha dato diverse soddisfazioni in passato. Da Bellucci Marin a Levak, passando per gli ultimi due che hanno salutato i giallorossi e che, ad ora, rischiano di rappresentare un rimpianto: Giulio Misitano e Federico Coletta. In particolare l'addio di quest'ultimo è stata una vera e propria sorpresa, ceduto per 1 milione al Benfica, con una clausola (30%) sulla futura rivendita. E adesso se lo godono in Portogallo, dove ha già segnato 2 gol (in 3 presenze) nel campionato Under 23. Il centrocampista classe 2007 - con cui il club non ha trovato l'accordo per il rinnovo - è andato in rete contro il Santa Clara il 18 ottobre e ha replicato anche ieri con l'Estoril segnando il gol del vantaggio in apertura di secondo tempo. La gara è finita poi 1-1, ma il Benfica e i suoi tifosi intanto se lo coccolano. Coletta nel frattempo si sta conquistando anche un ruolo importante nell'Italia under 19 di Alberto Bollini, di cui è pure capitano. Passo dopo passo se lo coltiveranno al 'Da Luz', dove ora c'è José Mourinho che osserva, pronto magari a fargli respintare l'aria della prima squadra. Avrà un occhio di riguardo per uno che è stato 'bambino' alla Roma e adesso è diventato 'criança'. È cambiata solo la lingua. Allo stesso modo giornata di grazia ieri anche per Giulio Misitano (lo scorso anno mattatore in Primavera con 14 gol e 6 assist), autore di una doppietta con la maglia dell'Atalanta under 23 contro il Picerno. Per il classe 2005 sono 3 i gol in 8 presenze, per Levak invece 2 reti in 9 gare in Serie C con la Dea. Qui torniamo in casa nostra, riaprendo anche il discorso relativo alla squadra 'B' della Roma. Insomma, i due gioiellini continuano a brillare lontano dai giallorossi, che magari li ha lasciati andare troppo in fretta.