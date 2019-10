Roma, grinta Dzeko: allenamento a Trigoria con la maschera protettiva – FOTO

Il brutto scontro di Cagliari, il problema allo zigomo, l’operazione e la voglia di esserci per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Grinta e determinazione quelle che ha messo in campo Edin Dzeko questa mattina a Trigoria, presentandosi con la maschera protettiva in seguito all’infortunio rimediato nell’ultima sfida di campionato. Il bosniaco ha sostenuto l’allenamento con la protezione e scalpita in vista del prossimo turno di Serie A, ma la sua presenza a Marassi è ancora in forte dubbio.