L'offerta del club saudita ha toccato i 18 milioni di euro, prossime ore decisive. Vicinissimo Abdulhamid dell'Al Hilal
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Il Ferragosto della Roma ruota tutto intorno a Paulo Dybala, mina vacante di questa parte conclusiva di calciomercato. La sua permanenza sembra essere un’ipotesi sempre più remota anche se a Trigoria lui si allena e punta ad una maglia da titolare contro il Cagliari. Domenica, infatti, inizierà il campionato dei giallorossi, impegnati nella trasferta in Sardegna e De Rossi non ha ancora le idee chiare su chi scenderà in campo o nel caso della Joya farà ancora parte della squadra. Il 21 giallorosso non è più ritenuto al centro del progetto dalla società giallorossa e le prossime ore saranno determinanti per capire se la Joya partirà, direzione Arabia Saudita. L'attaccante argentino avrebbe raggiunto un accordo con il club arabo per un contratto triennale del valore complessivo di 60 milioni di euro. Offerta monstre dei sauditi ma accordo smentito dall'entourage del calciatore anche se non arrivano comunicazioni ufficiali in merito. Per quanto riguarda l'intesa da trovare tra le due società, l'Al-Qadsiah è pronta a mettere sul piatto 18 milioni di euro complessivi per convincere la Roma a cedere la sua stella. A prendere la parola anche Massimiliano Colasuonno Taricone, Console del Ghana in Italia, che ha pubblicato un post su X. Taricone ha condiviso una foto insieme alla Joya, accompagnandola con parole di grande elogio: "Paulo Dybala è un raro esempio di uomo, mille volte migliore del campione. Un forte abbraccio amico mio". Sensazioni contrastanti che non fanno star tranquilli giallorossi che temono di poter perdere a pochi giorni dall'inizio del campionato il loro giocatore migliore.
Da Abdulhamid a BogaLa Roma è vicinissima ad avere il suo nuovo terzino destro. I giallorossi sono ad un passo dall'ingaggiare Saud Abdulhamid, esterno difensivo dell'Al-Hilal. Il costo dell'operazione sarà di 2,5 milioni di euro. De Rossi avrà così il suo nuovo laterale che si giocherà il posto con Zeki Celik anche se non è escluso un ulteriore innesto su quella fascia, in attesa dell'addio di Karsdorp. Per l'attacco Ghisolfi resta forte su Jeremie Boga che gradirebbe il trasferimento nella Capitale, si attendono progressi anche in attesa che si evolva la situazione di Paulo Dybala. Sul fronte uscite può riaccendersi la pista Abraham al Milan: i rossoneri hanno chiuso per Fofana del Monaco e adesso sono pronti a puntellare la rosa con innesti offensivi. Tra questi anche Federico Chiesa che resta un'idea della Roma ma non una priorità assoluta anche in caso di partenza di Paulo. In merito alla situazione dell'esterno bianconero si è espresso anche l'ad della Juventus, Maurizio Scanavino: "Anche in questo caso è una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Le decisioni sui giocatori dipendono dal modulo di gioco, dalle scelte dell’allenatore, da fattori umani e da fattori economici".
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