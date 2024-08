Mercato Roma, fatta per Abdulhamid: operazione da 2,5 milioni di euro

La Roma è vicinissima ad avere il suo nuovo terzino destro. Mentre tutto il mondo giallorosso e non solo è concentrato sulla situazione legata a Paulo Dybala, Ghisolfi è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno trovato l'accordo per ingaggiare Saud Abdulhamid, esterno difensivo dell'Al-Hilal. Il calciatore saudita nell'ultima stagione ha conquistato il titolo nazionale con l'aiuto di Milinkovic e compagni, ma adesso è pronto a fare il percorso inverso di numerosi giocatori che approdano alla Saudi Pro League. Il costo dell'operazione sarà di 2,5 milioni di euro. De Rossi avrà così il suo nuovo laterale che si giocherà il posto con Zeki Celik anche se non è escluso un ulteriore innesto su quella fascia, in attesa dell'addio di Karsdorp.