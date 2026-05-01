Fiorentina, Brescianini: “Roma e Como sorprese del campionato. Gasp è un fenomeno”

"Tanti hanno cercato di emularlo ma è unico, ha la mentalità di chi vuole sempre alzare l'asticella", l'elogio del centrocampista viola al tecnico giallorosso

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico. Il posticipo della 35esima giornata di campionato inizierà alle 20:45, ma il countdown è già partito. In casa viola del match contro i giallorossi di Gasperini ne ha parlato anche il centrocampista Marco Brescianini, allenato proprio da Gasp ai tempi dell'Atalanta, in un'intervista a TuttoSport. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Potete chiudere la pratica salvezza lunedì a Roma "Giocando per ultimi sapremo i risultati ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita che sarà molto intensa, la Roma rispecchia tutte le caratteristiche di Mister Gasperini".

Con lui hai lavorato all'Atalanta. Che allenatore è? "Per me è un fenomeno, tanti hanno cercato di emularlo ma è unico, ha la mentalità di chi vuole sempre alzare l'asticella. Ho imparato molto da lui".

La sorpresa e la delusione di questo campionato? "Le sorprese il Como e anche la Roma. Noi potevamo avere una posizione migliore ma ci sono stagioni che nascono così...".