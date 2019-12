Roma, Florenzi alla cena di Natale dei dipendenti: presenti anche Fonseca e la dirigenza – VIDEO – FOTO

“Domani vi faccio un discorso strappalacrime”. Alessandro Florenzi ieri aveva lasciato un’aura di dubbio sul suo futuro, dando appuntamento alla cena di Natale dei dipendenti del club in programma stasera. Oggi Manolo Zubiria ha spento il caso rassicurando tutti a margine del sorteggio di Europa League: “È stato mal interpetato, non sarà un addio, ma un discorso emotivo da grande capitano come quello di ieri ai nostri ragazzi”. Con il mercato di gennaio alle porte, attorno al destino di Florenzi resta comunque qualche incertezza visto l’impiego col contagocce da parte di Fonseca. Al ristorante ‘La Lanterna’, situato nel cuore della capitale in via Tomacelli, l’esterno di Vitinia ha rappresentato la Roma insieme alle più alte cariche della società giallorossa (ad eccezione di Pallotta). Oltre al numero 24, infatti, erano presenti il vicepresidente Mauro Baldissoni, l’amministratore delegato Guido Fienga, il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il Chief Operating Officer Francesco Calvo e il Global Sport Officer Manolo Zubiria. Non solo, perché anche Paulo Fonseca ha partecipato alla serata: con lui Antonio Mirante ed Elisabetta Bavagnoli, coach della squadra femminile.