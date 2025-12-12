Roma, Ferguson esulta dopo la doppietta contro il Celtic: “Non mi fermerò”

Evan Ferguson ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ad affermarlo è lo stesso attaccante della Roma che, dopo il successo contro il Celtic arrivato soprattutto grazie a una sua doppietta, l'irlandese ha condiviso su Instagram un post. "Won't Stop" si legge nella didascalia del consueto carosello di foto post-partita. "Non mi fermerò", scrive Ferguson, il cui futuro nella Capitale è ancora tutto da scrivere. Non è mancato il supporto dei compagni nella sezione commenti: da Bailey ("Il mio ragazzo è on fire oggi") a Soulé ("Grande broski") e Pellegrini ("Anima"), ma anche Koné, Rensch, Tsimikas e Mancini e tanti tifosi giallorossi.