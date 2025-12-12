Bastano 45' alla Roma per battere il Celtic e fornire una prestazione praticamente perfetta nella sesta giornata della League Phase di Europa League. Dopo l'autogol di Scales a inizio gara, ci pensa Ferguson con una doppietta da urlo a chiudere la seconda trasferta scozzese stagionale dei giallorossi.
Celtic-Roma, le pagelle dei quotidiani: Ferguson bomber, spiccano El Aynaoui e Soulé
Celtic-Roma 0-3, le pagelle dei quotidiani—
IL CORRIERE DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 7.5, Hermoso 6 (80' Ziolkowski S.V.); Celik 7, El Aynaoui 7, Pisilli 6.5 (85' Angeliño S.V.), Rensch 6; Soulé 7.5 (69' Dybala 6), El Shaarawy 6.5 (69' Pellegrini 6), Ferguson 8 (69' Bailey 6.5). All. Gasperini 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 6, Hermoso 6 (80' Ziolkowski S.V.); Celik 7, El Aynaoui 7, Pisilli 7 (85' Angeliño S.V.), Rensch 7; Soulé 7 (69' Dybala 6), El Shaarawy 6.5 (69' Pellegrini 6), Ferguson 7.5 (69' Bailey 6.5). All. Gasperini 7.5
IL MESSAGGERO
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6 (80' Ziolkowski 5.5); Celik 7, El Aynaoui 7, Pisilli 6.5 (85' Angeliño S.V.), Rensch 6.5; Soulé 7.5 (69' Dybala 6), El Shaarawy 6.5 (69' Pellegrini 6), Ferguson 7.5 (69' Bailey 6.5). All. Gasperini 7.5
LEGGO
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (80' Ziolkowski 5.5); Celik 7, El Aynaoui 6, Pisilli 6 (85' Angeliño S.V.), Rensch 6.5; Soulé 6.5 (69' Dybala 6), El Shaarawy 6.5 (69' Pellegrini 6), Ferguson 7.5 (69' Bailey 6). All. Gasperini 7.5
IL CORRIERE DELLA SERA
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (80' Ziolkowski S.V.); Celik 7, El Aynaoui 6.5, Pisilli 6.5 (85' Angeliño S.V.), Rensch 6; Soulé 7 (69' Dybala 6), El Shaarawy 6.5 (69' Pellegrini 6), Ferguson 7.5 (69' Bailey 6). All. Gasperini 7
IL TEMPO
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (80' Ziolkowski S.V.); Celik 7, El Aynaoui 6.5, Pisilli 6.5 (85' Angeliño 6), Rensch 6.5; Soulé 7.5 (69' Dybala 6), El Shaarawy 7 (69' Pellegrini 6), Ferguson 8 (69' Bailey 6). All. Gasperini 7.5
