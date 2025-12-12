Celtic, Engels: “Primo tempo insufficiente. Serve guardarsi dentro”

Dopo il ko per 0-3 contro la Roma, Arne Engels - protagonista in negativo con il rigore sbagliato a fine primo tempo - ha commentato la prestazione del Celtic ai microfoni di TNT Sport. Il centrocampista ha riconosciuto le difficoltà della squadra, soprattutto nel primo tempo. "Non siamo stati abbastanza, abbiamo perso troppi duelli e giocato palloni superficiali. Possiamo fare molto meglio", ha spiegato Engels, sottolineando i limiti mostrati nella gestione della partita nei confronti del ritmo elevato impresso dai giallorossi. Infine, un appello alla reazione immediata: "Sta a noi reagire. Dobbiamo guardarci dentro per tornare a rendere al massimo".