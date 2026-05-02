Roma Femminile-Ternana, anche il ds Massara al Tre Fontane per il match-Scudetto

La Roma Femminile e tutto il club giallorosso spera di vivere una giornata storica. Le ragazze di Rossettini, infatti, ospitano la Ternana al Tre Fontane in quello che potrebbe essere il match-Scudetto per Giugliano e compagne. In caso di successo contro le umbre o di egual risultato rispetto all'Inter, infatti, la Roma Femminile sarebbe Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia con due giornate d'anticipo. E sugli spalti del Tre Fontane è presente anche il ds della Roma, Frederic Massara, il cui futuro in giallorosso è tutt'altro che scontato.