Fiorentina, seduta a -2 dalla Roma: Parisi e Gosens ancora parzialmente in gruppo

Come la Roma, anche la Fiorentina si è ritrovata questa mattina al Viola Park per continuare la preparazione in vista del posticipo della 35esima giornata di campionato all'Olimpico in programma lunedì 4 maggio alle 20:45. A due giorni dalla trasferta nella Capitale, però, Paolo Vanoli non può ancora sorridere totalmente. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, infatti, Parisi e Gosens hanno continuato a lavorare parzialmente in gruppo. Entrambi sono in dubbio per la sfida contro i giallorossi, ma la speranza in casa viola è recuperare almeno uno dei due. Lavoro personalizzato invece per Piccoli, Balbo e Fortini.