Nelle ultime stagioni, che (casualità o meno) la Roma ha chiuso con gli stessi punti in campionato, il fil rouge che cuce insieme le varie epoche di Trigoria è sempre lo stesso: l'assenza di programmazione. Il Settlement Agreement firmato con l'UEFA nel 2022 di certo non aiuta e limita le ambizioni del club, ma i giallorossi si sono impegnati, di anno in anno, nel far implodere squadra e struttura societaria senza trovare un briciolo di continuità - elemento fondante di ogni società vincente. Gasperini, che come i suoi predecessori è stato lasciato da solo sull'isola, potrebbe essere l'ennesima vittima di un club che ha bisogno di una struttura stabile, con ruoli ben definiti e dove le intenzioni sono chiare fin dall’inizio - non solo a parole.

Roma vs Everton: il paragone tra i due club dei Friedkin

In- come recita il mantra - bisogneràalmeno un big per evitare multe - o peggio - dell', ma allora perché sono stati spesiper un 2007 a gennaio? A Trigoria c'è unadi vedute, intenti e possibilità. Una situazione che non può ripetersi in un club con obiettivi chiari e dichiarati. Eppure, come diceva Orwell (più o meno) “alcuni club sono più uguali di altri”. Perché all’- l’altro club di proprietà deioltre al Cannes -e, anzi, possiede un’: dallo sbarco dei presidenti texani, nel dicembre 2024, sono arrivati un(Angus Kinnear), un(Nick Cox) e un(Nick Hammond). Tutte figure che alla Roma

A Trigoria l’ultimo CEO (ormai oggetto di damnatio memoriae) è stata Lina Souloukou - ancora oggi da rimpiazzare, e parliamo già di un anno e 7 mesi fa. Il Direttore Sportivo, che attualmente è Frederic Massara, viene sostituito quasi ogni anno e di un Direttore Tecnico non c’è nemmeno l’ombra. Per non parlare poi di elementi più marginali come i match analyst (la Roma ne ha 2, l’Everton 5) o gli scienziati dello sport dell’area medica (solo uno invece di 4). La differenza tra le due società è netta e il divario si riflette - purtroppo - anche sui risultati: dal 2020-21 la Roma è stata costantemente tra settimo e quinto posto, senza mai entrare in Champions. Mentre l’Everton, dopo anni in linea di galleggiamento e a rischio retrocessione (17esimo posto nel 2023), ora è a -1 dal sesto posto che significherebbe Europa League - in un campionato nettamente più competitivo come la Premier.

Gasperini, così come Mourinho, probabilmente non ha nemmeno bisogno di essere protetto, ma la Roma - di sicuro - merita un progetto serio e un’organizzazione societaria che rispecchi la grandezza di ciò che rappresenta.