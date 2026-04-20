Peggiorare si può, anche se a volte sembra impossibile. E il mercato della Roma delle ultime due finestre di mercato non ha migliorato la squadra giallorossa, anzi. Lo dicono i numeri ma anche i rendimenti di quei calciatori mandati via. Partiamo dall'unico reparto che ha cambiato poco e infatti ha subito meno contraccolpi nonostante il crollo dell'ultimo mese.

Difesa, due giovani di belle speranze

Centrocampo, un disastro. El Aynaoui ennesimo flop

Attacco, si salva solo Malen. E cresce il rimpianto Shomurodov

In difesa infatti si registra lo switch tra. Il tedesco ha deluso sicuramente anche se ha garantito due mesi da "monumento" (per dirla alla Ranieri) prima del disastro di Bilbao. L'ex Verona è un buon prospetto, ma anche lui ha sbagliato più di qualcosa questa stagione. In più si è aggiunto, usato poco, al posto di Nelsson. Ci prendiamo il polacco, ma non è che abbia fatto tanta differenza.A centrocampo il paragone è impietoso. In un reparto dove Cristante continua a essere titolare inamovibile, è arrivatoVenticinque milioni e sei presenze da titolare (quasi tutte) deprimenti. Il marocchino ha preso il posto di, ben altro carattere e rendimento. E ne beneficia il Boca dove è diventato leader indiscusso. Gourna-Douath (mediocre sia chiaro) non è stato sostituito, quindi Gasp ha avuto un uomo in meno. Sulle fasce Salah-Eddine ha lasciato il posto a Tsimikas, scegliete voi il peggiore. A destra sono andati viaed è arrivato Wesley. Guardando i numeri la Roma ha perso qualcosa anche se il brasiliano è l'unico acquisto estivo da salvare davvero.In attacco per sei mesi la situazione è stata anche peggiore.Oggi chi non farebbe a cambio? L'uzbeko ha segnato 7 gol la scorsa stagione, l'irlandese 5. Ma l'apporto di squadra di Shomu era decisamente diverso, oltre all'integrità fisica. E infatti in Turchia l'ex giallorosso segna gol a grappoli. Dovbyk è sparito, Dybala è sempre fuori. Sono arrivati. Totale gol? Uno. E' andato viache alla fine era almeno più decisivo dello stesso Zaragoza e che ora sta aiutando De Rossi al Genoa. A gennaio è arrivato Malen a salvare il bilancio, questo va detto.