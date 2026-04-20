Si salvano solo Malen e Wesley, ma negli altri ruoli la Roma non è migliorata rispetto allo scorso anno. Anzi...
Gasperini: "Negli ultimi anni sono arrivati 30 giocatori. Serve cambiare target"
Peggiorare si può, anche se a volte sembra impossibile. E il mercato della Roma delle ultime due finestre di mercato non ha migliorato la squadra giallorossa, anzi. Lo dicono i numeri ma anche i rendimenti di quei calciatori mandati via. Partiamo dall'unico reparto che ha cambiato poco e infatti ha subito meno contraccolpi nonostante il crollo dell'ultimo mese.
Difesa, due giovani di belle speranzeIn difesa infatti si registra lo switch tra Hummels e Ghilardi. Il tedesco ha deluso sicuramente anche se ha garantito due mesi da "monumento" (per dirla alla Ranieri) prima del disastro di Bilbao. L'ex Verona è un buon prospetto, ma anche lui ha sbagliato più di qualcosa questa stagione. In più si è aggiunto Ziolkowski, usato poco, al posto di Nelsson. Ci prendiamo il polacco, ma non è che abbia fatto tanta differenza.
Centrocampo, un disastro. El Aynaoui ennesimo flopA centrocampo il paragone è impietoso. In un reparto dove Cristante continua a essere titolare inamovibile, è arrivato El Aynaoui. Venticinque milioni e sei presenze da titolare (quasi tutte) deprimenti. Il marocchino ha preso il posto di Paredes, ben altro carattere e rendimento. E ne beneficia il Boca dove è diventato leader indiscusso. Gourna-Douath (mediocre sia chiaro) non è stato sostituito, quindi Gasp ha avuto un uomo in meno. Sulle fasce Salah-Eddine ha lasciato il posto a Tsimikas, scegliete voi il peggiore. A destra sono andati via Saelemaekers e Saud ed è arrivato Wesley. Guardando i numeri la Roma ha perso qualcosa anche se il brasiliano è l'unico acquisto estivo da salvare davvero.
Attacco, si salva solo Malen. E cresce il rimpianto ShomurodovIn attacco per sei mesi la situazione è stata anche peggiore. Via Shomurodov, dentro Ferguson. Oggi chi non farebbe a cambio? L'uzbeko ha segnato 7 gol la scorsa stagione, l'irlandese 5. Ma l'apporto di squadra di Shomu era decisamente diverso, oltre all'integrità fisica. E infatti in Turchia l'ex giallorosso segna gol a grappoli. Dovbyk è sparito, Dybala è sempre fuori. Sono arrivati Vaz, Bailey, Venturino e Zaragoza. Totale gol? Uno. E' andato via Baldanzi, che alla fine era almeno più decisivo dello stesso Zaragoza e che ora sta aiutando De Rossi al Genoa. A gennaio è arrivato Malen a salvare il bilancio, questo va detto.
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