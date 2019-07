Roma, è subito clima derby: Lazio alla seconda giornata. Fonseca: “Calendario positivo”

La Roma ricomincia dall’Olimpico: di fronte il Genoa dell’ex Andreazzoli. Un match d’esordio da non sottovalutare per i giallorossi, che devono partire con il piede giusto. L’ostacolo maggiore però, sarà subito alla seconda giornata, con il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Un banco di prova immediato per Fonseca, chiamato a non fallire un appuntamento fondamentale per i tifosi. Il tecnico portoghese, attraverso le sedute di allenamento, spera di riuscire a mettere in mostra, velocemente, tutte le quelle idee tecnico-tattiche utili al raggiungimento dello scopo. Un calendario ostico per i giallorossi, che chiuderanno il girone di ritorno a Torino, contro la Juventus di Maurizio Sarri.

MERCATO – In casa Roma però, si continua a lavorare su più fronti per completare la rosa. Dopo l’ufficialità di Providence, in arrivo dal Psg, L’obiettivo numero uno per l’attacco rimane Gonzalo Higuain. Per l’arrivo del Pipita però, è necessaria la cessione di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è ancora nel mirino dell’Inter, che ha alzato la propria proposta economica spingendosi verso i 15 milioni di euro. Oltre al classe ’86, potrebbe lasciare Trigoria anche Patrick Schick, al centro dell’interesse della Fiorentina di Montella, ma anche del Monaco. In uscita anche Defrel, che piace molto al Cagliari di Giulini.

DICHIARAZIONI – Giornata intensa ai microfoni per i giallorossi, con le parole di Fienga, intervenuto nel corso dei sorteggi del calendario di Serie A: “Soddisfatti e impressionati da Fonseca”. Ma non solo, nel pomeriggio è stata pubblicata, sul sito ufficiale del club, l’intervista a Leonardo Spinazzola, in cui l’esterno ha avuto modo di ripercorrere a parole, l’intero cammino che lo ha portato in giallorosso. Stamane, la Roma Femminile ha svolto l’intero ciclo di visite mediche, con la centrocampista Bernauer che ha avuto modo di dichiarare tutto il suo amore nei confronti della Capitale. Se Providence mostra tutto il suo entusiasmo per la nuova esperienza in giallorosso, Capradossi lancia un messaggio d’addio sui social dopo il passaggio allo Spezia.

ALTRO – Daniele De Rossi, presentatosi in conferenza stampa, è pronto ad ascoltare la “musica” della Bombonera. L’ex attaccante della Roma, Pablo Daniele Osvaldo però, ha messo in guardia il Campione del mondo 2006:”Spero che Daniele si diverta e che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto a me”. A proposito dell’ex bandiera giallorossa, il tecnico del Boca Juniors, Alfaro, ha detto la sua dopo il match a reti bianche contro l’Hurcàn.