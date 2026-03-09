Stadio Roma, domani possibile confronto istituzionale tra comitati e capigruppo

Forzaroma.info
Il vertice, se confermato, dovrebbe svolgersi domani pomeriggio, in concomitanza con la seduta dell’Assemblea Capitolina.
Prosegue il dibattito sul nuovo stadio della Roma a Pietralata, anche a margine delle sedute istituzionali. Secondo quanto riportato da Alessio Di Francesco, è in corso un tentativo per organizzare un incontro last minute tra alcune realtà associative che non sono state ascoltate durante i lavori delle commissioni e alcuni consiglieri comunali, tra cui presidenti di commissione e capigruppo. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare voce a chi è rimasto escluso dal dibattito ufficiale, permettendo un confronto diretto con le figure chiave dell’amministrazione. Il vertice, se confermato, dovrebbe svolgersi domani pomeriggio, in concomitanza con la seduta dell’Assemblea Capitolina.

