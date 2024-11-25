Saelemakers è vicino al ritorno tra i convocati. Giovedì c'è il match europeo a Londra
VIDEO - Pisilli: "Sogno lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"
La Roma non si rialza. Come un paziente che dopo una lunga malattia cerca di riprendere a camminare con le proprie gambe, ma evidentemente è ancora troppo presto. Ranieri è stato chiamato per risolvere problemi, e anche qui niente di nuovo. Dire che questa squadra debba calarsi nei panni di una provinciale in lotta per la salvezza è esercizio di pura retorica. La verità è che la Roma non ha giocatori con quella garra e nemmeno con quell'abitudine. In un ipotetico scontro salvezza, oggi, rischierebbe pure di prenderle. Lo sa bene Ranieri che di squadre salvate da morte certa ne è esperto. Lorenzo Pellegrini contro il Napoli ha deluso ancora. Al Maradona nella sconfitta contro il Napoli, l'ennesima prestazione sottotono della sua stagione. Il Capitano della Roma, dopo un inizio anche buono con un bel passaggio per Dovbyk e una conclusione da posizione favorevole sparata alta, è scomparso dal rettangolo verde con il passare dei minuti. Completamente eclissato, non pervenuto già dopo le primissime fasi di gioco, leggero nei contrasti e poco qualitativo anche a livello tecnico.
La Roma è tornata oggi ad allenarsi sotto la pioggia a Trigoria in vista della sfida col Tottenham di giovedì prossimo. n gruppo Saelemaekers, che spera di strappare almeno una convocazione per Roma-Atalanta, e Paulo Dybala che quindi dovrebbe essere stavolta abile e arruollabile Ancora assente, invece, Hermoso, che potrebbe tornare a giocare la prossima settimana. Lo spagnolo ha parlato del momento dei giallorossi: "Noi giocatori siamo responsabili, nel bene e nel male, di tutto ciò che succede, tutto ciò che riguarda il club, la squadra, la gente, come i tifosi che seguono la Roma. Ovviamente i primi responsabili di questa crisi siamo noi, non c’è dubbio su questo. Adesso quello che faremo con Claudio (Ranieri, ndr) sarà dare una svolta ad una situazione complessa". Ha parlato anche Niccolò Pisilli: "Il campionato è ancora lungo. Ce la possiamo ancora giocare e lottare per le posizioni europee. Manca ancora un girone e bisogna crederci fino alla fine".
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