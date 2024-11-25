Ranieri chiama, Pellegrini non risponde. Ieri, al Maradona nella sconfitta contro il Napoli, l'ennesima prestazione sottotono della sua stagione. Il Capitano della Roma, dopo un inizio anche buono con un bel passaggio per Dovbyk e una conclusione da posizione favorevole sparata alta, è scomparso dal rettangolo verde con il passare dei minuti. Completamente eclissato, non pervenuto già dopo le primissime fasi di gioco, leggero nei contrasti e poco qualitativo anche a livello tecnico: Pellegrini ha confermato il momento "no", deludendo ancora una volta, forse anche Ranieri, che più di tutti sta provando a puntare su di lui sperando di 'svegliarlo' dal suo torpore. Più che condivisibile, a quel punto, la scelta del mister di sostituirlo. Il tecnico testaccino già venerdì aveva parlato del classe '96, nella conferenza di presentazione della trasferta partenopea: "Da capitano deve saper reagire. Quando cadi la cosa più bella è vedere come ti rialzi, con cattiveria e determinazione. Lui è un po’ introverso per essere un romano, si tiene tutto dentro, deve reagire alle avversità e sono convinto che lo farà". Ecco, evidentemente Ranieri non ha trovato le risposte che cercava e nel post-gara è tornato sul cambio prima dell'inizio della ripresa: "Avevo bisogno di un altro tipo di giocatori, Lorenzo sta attraversando un momento un po' particolare e va aiutato". Sono 15 le presenze in stagione per Pellegrini, con appena due assist messi a referto in quasi mille minuti trascorsi in campo. Il gol? In campionato manca dal 12 maggio scorso contro l'Atalanta, peraltro su rigore, nella sconfitta per 2-1 del Gewiss Stadium. E anche da parte dei tifosi giallorossi il disappunto non manca ormai da tempo, lui che è stato spesso additato (come gli altri "senatori") di non onorare la maglia e di essere uno dei protagonisti di questo inizio negativo di stagione anche per le situazioni legate agli esoneri dei precedenti allenatori (siamo a quattro in un anno solare). Per non parlare, poi, dei commenti che lo vedrebbero come "indegno" dell'indossare la fascia di Capitano, che non vedono in lui un simbolo della Roma che vuole essere forte e risalire la china dopo un avvio deludente sotto tutti i punti di vista. "L'involuzione fisica ma soprattutto tecnica negli ultimi 2 anni di Pellegrini è veramente preoccupante. Oggi come oggi è meglio lasciarlo in tribuna che vederlo arrancare in campo a fare figuracce, per lui e per la Roma", scrivono i tifosi giallorossi utenti di X, allegando immagini di un fantasma. Insomma, se Pellegrini vuole rinascere e rispondere a tutte le critiche ricevute in questi mesi, è necessario che sfrutti la fiducia di Mister Ranieri e si prenda sulle spalle la causa (pesante) della Roma, che prenda per mano la squadra giallorossa e la accompagni con leadership e carattere verso un futuro migliore.

Marcello Spaziani