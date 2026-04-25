Tre mesi dopo, Paulo Dybala è tornato in campo. Era il 25 gennaio quando la Joya lasciava il rettangolo verde dell'Olimpico infortunato, nel match contro il Milan. E tre mesi dopo, il 25 aprile, è tornato a vestire la maglia giallorossa, subentrato al 77' della sfida contro il Bologna al Dall'Ara. Nel mezzo l'intervento al menisco di inizio marzo. Pochi minuti ma utili per ricominciare a trovare il feeling giusto e (si spera) nel tempo più breve possibile con la squadra e con il pallone. Il numero 21 ha voluto esultare con i tifosi sui social dopo il 2-0 contro i rossoblù: "Felice di rientrare con la squadra. Vittoria molto importante! Bravi tutti", ha scritto su Instagram. Il futuro di Dybala, qualunque possa essere, è adesso: la Joya avrà altre quattro partite per accompagnare la Roma al sogno Champions League o quantomeno alla qualificazione all'Europa League. Poi, per capire dove giocherà la prossima stagione, c'è ancora tempo.

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