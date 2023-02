Roma, due talenti opzionati dal Galatasaray: ecco chi sono Akman e Demir

Nella trattativa per Zaniolo, Pinto ha ottenuto un diritto di opzione sui due giovani

Si è conclusa la telenovela Zaniolo. Nicolò ha firmato con il Galatasaray un contratto fino al 2027 e nelle casse giallorosse finiranno 16,5 milioni di euro più 13 di bonus. Inoltre la Roma ha opzionato due giovani talenti del club turco: Demir e Akman. Ecco chi sono i due talenti della squadra di Istanbul. Il primo, nonostante la giovane età, ha già una discreta carriera alle spalle. Austriaco, classe 2003 è considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo. Nel 2020 era stato inserito nella lista dei sessanta migliori del suo anno dal The Guardian. Mancino, molto tecnico può giocare come trequartista o ala. L’arrivo di Zaniolo gli chiude ancor di più le porte e potrebbe lasciare il club turco a breve. Prima di approdare al Galatasaray ha giocato col Rapid Vienna diventando il più giovane debuttante dei bianco verdi e successivamente con il Barcellona. In Spagna la sua avventura non è stata delle migliori, infatti con il club ‘Blaugrana’ ha disputato soltanto 9 partite. Un numero non casuale poiché alla decima sarebbe scattato l’obbligo di riscatto (10 milioni) e la società ha deciso di non spendere quei soldi.

Il 16 Marzo 2021, esordisce in nazionale maggiore contro le Fær Oer ed entra in pianta stabile nella rosa che si gioca la qualificazione al Mondiale totalizzando in tutto 4 presenze (tutte da subentrato). In questa stagione è sceso in campo nella Serie A turca solo in 5 occasioni, ma ha già avuto modo di sfidare la Lazio in amichevole a dicembre. Demir ha giocato da titolare il match contro la squadra di Sarri. L’ala austriaca è anche sotto contratto Adidas. Il marchio tedesco vestirà le divise giallorosse nella prossima stagione.

Efe Akman è il secondo calciatore opzionato dalla Roma. Turco, classe 2006 è un figlio d’arte. Il padre è Ayhan Akman, bandiera del Galatasaray dal 2001 al 2012, che ha anche partecipato agli Europei del 2008, in cui la nazionale turca è arrivata fino alle semifinali. E’ passato dall’Under 16 all’Under 19 in questa stagione, ma non ha ancora esordito in prima squadra. E’ un mediano, piede destro che è stato utilizzato anche come mezz’ala. Nel giro delle giovanili della nazionale ed è già considerato uno dei maggiori talenti del suo paese. Ha partecipato a diverse amichevoli con il Galatasaray, anche lui ha giocato contro la Lazio durante la pausa del il Mondiale.