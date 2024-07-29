Il bambino Matias Soulé è sbarcato a Roma ieri sera, intorno alle 22. Ad accoglierlo all'aeroporto di Fiumicino - oltre a un acclamatissimo Ghisolfi - un bel po' di tifosi in delirio, circa trecento. Visite mediche in Paideia, poi firma sul contratto e l'abbraccio a De Rossi. Matias Soulé è entrato questa mattina nella clinica sulla via Flaminia e ha terminato i test alle 13.30. Dybala lo ha già accolto a Trigoria: siederà al fianco della Joya nello spogliatoio. Matias Soulè diventa il secondo acquisto più oneroso dell'era Friedkin dopo Abraham (41) e sopra Le Fée (23). Un investimento per il presente e per il futuro della nuova gestione che ha vinto il braccio di ferro con la Juve portando l'argentino nella capitale per cinque stagioniLa Roma, inoltre, si avvicina sempre di più ad Artem Dovbyk con l’obiettivo di portare il gigante ucraino nella Capitale entro la fine del mese. E, quindi, nelle prossime 72 ore. Per farlo i Friedkin hanno deciso di alzare l’offerta portando la parte fissa a circa 34 milioni (più bonus) e aggiungendo una percentuale del 15% sulla futura rivendita del capocannoniere dell’ultima Liga. L'accordo col classe 1997 è stato trovato, ora si attende solamente la risposta del Girona. La Roma non ha ancora finito di operare sul mercato: oltre alla trattativa per il bomber Dovbyk, i giallorossi sono tornati alla carica per Raoul Bellanova.

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Le strade della Roma e di Oliveras con molta probabilità si divideranno in questa sessione mercato. Il terzino nei giorni scorsi era ad un passo dall'Al-Ittihad, ma la trattativa ha subito dei rallentamenti. Secondo quanto riportato da SportItalia il classe 2004 è stato proposto all'Az Alkmaar. La Roma corre verso la nuova stagione fra calciomercato, allenamenti e la campagna abbonamenti delle coppe. Proprio oggi alle 16 è iniziata la prima fase della vendita: durerà fino alle 13 di martedì 13 agosto.