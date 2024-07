Soulé e Dovbyk: Roma all’attacco

Il bambino Matias Soulé è sbarcato a Roma ieri sera, intorno alle 22. Ad accoglierlo all'aeroporto di Fiumicino - oltre a un acclamatissimo Ghisolfi - un bel po' di tifosi in delirio, circa trecento, che hanno sfidato il caldo umido romano e ora possono immaginare i duetti tra Matias e il suo amico Dybala, e ieri hanno fatto partire i primi cori, uno anche indirizzato al ds giallorosso: «Portaci Dovbyk»; il gigante, appunto Artem Dovbyk, è atteso invece in settimana, ma quello dipenderà molto dal Girona, il club che del suo cartellino è, magari per poco, ancora proprietario, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Trenta milioni messi sul piatto per l'argentino (bonus compresi più il dieci per cento da consegnare ai bianconeri su una futura rivendita) e 35 programmati al momento per l'ucraino. Questo fa capire la dire zione in cui sta andando il mercato della Roma: di sicuro si può dire che non si bada a spese. Le scelte sono mirate e gli investimenti, al momento, ingenti. La società sta prendendo i calciatori che vuole, anche andando incontro pure alle esigenze delle società con cui via via sta trattando e/o ha trattato. Soulé verrà ufficializzato oggi stesso, domani al massimo, dopo le rituali visite mediche (che verranno effettuate alla Paideia) sarà a disposizione del tecnico per i primi allenamenti, per l'amichevole con l'Olympiacos di sabato e soprattutto per il ritiro inglese che partirà il 4 agosto.