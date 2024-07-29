La Roma non ha ancora finito di operare sul mercato: oltre alla trattativa per il bomber Dovbyk, i giallorossi sono tornati alla carica per Raoul Bellanova. Il terzino del Torino ha brillato lo scorso anno al punto da essere convocato da mister Spalletti per gli Europei in Germania e stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la pista per arrivare a lui si è rifatta calda. Il problema è rappresentato dalla richiesta dei granata: 25 milioni più bonus per sedersi a trattare mentre la squadra giallorossa vorrebbe un scambio con Nicola Zalewski, anche lui reduce dagli Europei con la Polonia. Ma ad oggi uno scambio col numero 59 è molto difficile. Fra gli obiettivi dei romanisti, quindi, c'è anche il nuovo terzino mentre i successivi progetti andranno valutati in un secondo momento.