Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti in vista del Benevento

Archiviata la vittoria importantissima per 2-0 contro il Braga nell’andata dei sedicesimi di finale, per la Roma è già tempo di pensare al campionato. Domani alle 12 la squadra si ritroverà a Trigoria per il primo allenamento in vista del Benevento (domenica sera alle 20.45). Fonseca inizierà a preparare la partita del Vigorito dove dovrà fare a meno con ogni probabilità anche di Cristante e di Ibanez, che si sono infortunati nel primo tempo del Municipal. Tornerà Villar in mezzo al campo così come Pellegrini sulla trequarti, con Mkhitaryan che potrebbe rifiatare dopo un tour de force in cui è stato sempre titolare.