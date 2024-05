Roma, Dybala parzialmente in gruppo. Mercato, Ghisolfi vicinissimo

La Roma viaggia a piccoli passi a quella che sarà l'ultima gara in casa della stagione, domenica sera alle 20:45 contro il Genoa in un Olimpico gremito che saluterà la squadra. Gli uomini di De Rossi cercheranno di fare bottino pieno nelle ultime due gare per stare davanti alla Lazio, al momento settima, e sperare in un passo falso dell'Atalanta, anche se un successo dei nerazzurri in Europa League significherebbe Champions anche per chi occupa la sesta posizione. Il match di domenica sarà arbitrato da Manganiello: precedenti favorevoli con il fischietto di Pinerolo con ben nove vittorie su dieci precedenti. Il tecnico giallorosso, intanto, recupera, almeno parzialmente Paulo Dybala che oggi ha svolto parte dell'allenamento con i compagni in quel di Trigoria. L'argentino è sulla via del recupero e ci sono ancora un paio di giorni utili per tornare a disposizione domenica. Al centro sportivo giallorosso si è rivisto, dopo ben 7 anni, Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale, da ieri in città per assistere alla finale di Coppa Italia, si è fermato al quartier generale della Roma per osservare i papabili convocati per l'Europeo. Il giocatore più in bilico è El Shaarawy, mentre più certi del posto sono Pellegrini, Mancini e Cristante. Proprio i due centrocampisti giallorossi sono il cuore pulsante della squadra di De Rossi, che quasi mai ha rinunciato a schierarli. Insieme a Paredes hanno giocato in totale 10784 minuti divisi in 137 presenze. Un reparto "spremuto", secondo solo a quello dell'Atalanta con delle differenze sostanziali per quanto riguarda l'impiego dei giocatori.